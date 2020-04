Governo do Estado do Acre continua firme no cumprimento das medidas emergenciais adotadas para conter o avanço do novo coronavírus. Nesta sexta-feira, 3, o governador Gladson Cameli decidiu pela prorrogação por mais 15 dias do Decreto nº 5.496, que trata sobre a suspensão temporária de atividades públicas e privadas e ainda define providências administrativas a serem adotadas pelo Poder Executivo estadual.

Pelo texto, empresas que participem em qualquer fase da cadeia produtiva e de distribuição de produtos de primeira necessidade para a população, como distribuidoras, revendedoras ou indústrias de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e higiene, água, gás, postos de combustíveis, padarias, conveniências, supermercados, mercadinhos, minibox e congêneres, continuam funcionando normalmente.

As restrições continuam em ramos comerciais considerados não essenciais para o público. Enquadram-se nesta situação, estabelecimentos comerciais, feiras (inclusive as feiras livres), atividades em shopping center, cinemas, clubes de recreação, buffet, academias de ginástica, bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, boates, teatros, espetáculos, casa de shows, centros culturais, circos e clínicas de estética.

Assim como a permanência da suspensão de eventos religiosos em templos ou locais públicos de qualquer credo ou religião, inclusive reuniões de sociedades ou associações sem fins lucrativos. Permanece também a proibição de aglomerações em espaços públicos.

As normas adotadas pelo governo estadual vão em conformidade com as orientações estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e têm como principal finalidade evitar a propagação do novo vírus e, consequentemente, salvaguardar vidas.

O governador Gladson Cameli tem tratado o combate à Covid-19 como a principal prioridade do momento. O gestor vem somando esforços para que a situação seja superada no menor espaço de tempo possível e a rotina de normalidade do serviço público e do comércio seja restabelecida.

Para que isto aconteça, é fundamental a diminuição da curva no número de casos positivos para o coronavírus no Acre. Pelo decreto, a depender do comportamento da doença, as restrições impostas podem ser antecipadas ou prorrogadas a qualquer momento.

“A situação que estamos vivendo requer muita atenção e cuidado com a nossa população. Temos que nos isolar para que o vírus não se propague. Se isso acontecer, estou disposto a rever o decreto que estabelecemos para que o comércio volte a funcionar. Estou preocupado com tudo isso e o governo vem tomando medidas para que empresários e trabalhadores não sejam prejudicados”, frisou Gladson Cameli.