Um entregador, que não quis ser identificado, teve sua motocicleta roubada na tarde desta sexta-feira (3), no Bairro Castelo Branco, em Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ele estava indo fazer uma entrega no Bairro Floresta, quando dois homens desceram de um carro modelo Gol, de cor preto e placa MZV 6583 (sem restrição de furto/roubo), e o renderam. Um deles estava armado com um revólver calibre 38.

Os bandidos entraram na frente do motoboy e anunciaram o assalto. Eles conseguiram levar a motocicleta YBR de cor vermelha de propriedade do entregador, como também roubaram sua caixa de entrega. Após a ação, os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos criminosos na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrante (Defla). As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Roubo e Extorsões (DCORE).