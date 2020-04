RIO – A divulgação do payroll (relatório mensal de emprego) de março nos Estados Unidos frustrou o mercado e fez o dólar comercial acelerar sua alta. No mês passado, o setor privado do país cortou 701 mil vagas, fazendo a taxa de desemprego subir de 3,5% para 4,4%. Os EUA estavam há 113 meses seguidos com saldo positivo de vagas. Assim, às 11h, a moeda americana subia 0,56%, valendo R$ 5,294. Na máxima, foi a R$ 5,30, maior cotação da História. O Ibovespa (referência da Bolsa de SP) cai 1,13%, aos 71 434 pontos.

Dado o atual cenário, a projeção é que a moeda chegue aos R$ 5,50. Mas, caso a crise dure mais tempo e as pessoas e produções não retomem suas atividades por mais tempo, talvez até o fim de maio, é possível ver um dólar a R$ 6.