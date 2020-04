Na sessão online da Câmara Municipal, o vereador Mamed Dankar cobrou a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, como forma de minimizar os prejuízos econômicos, causando pela pandemia.

“Eu já apresentei nesta Casa o projeto que inclusive já foi aprovado pela Câmara e sancionado pela prefeita Socorro Neri. Agora o executivo já pode colocar a secretária para estabelecer metas para colocar em prática o projeto de lei e assim ajudar os produtos da agricultura familiar, desde o pequeno até o mais desenvolvido, pois a problemática é a mesma”, destaca Danakar.

O Projeto de Lei de autoria do Parlamentar foi apresentado e aprovado por unanimidade dos parlamentares ainda no ano passado e sancionado no inicio 2020. Mamed ainda chegou a entregar ao secretário, propostas de como poderiam iniciar a execução da lei para apoio dos produtores.

Victor Augusto