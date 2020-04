O deputado José deputado José Bestene (Progressista), enalteceu a postura do governador Gladson Cameli em chancelar o Projeto de Lei aprovado pelos deputados que suspende a cobrança em consignação de débitos contraídos por servidores públicos junto a bancos.

Neste momento de crise, Bestene concorda que a medida representa um reforço de caixa para o grupo de funcionários e ameniza as dificuldades financeiras de várias famílias.

O parlamentar elogiou a postura firme do governador Gladson Cameli em acatar todas as medidas de combate ao novo coronavírus (covid-19), a fim de manter a população livre da doença. Bestene entende que neste momento de crise, todos devem emprestar sua colaboração para ultrapassar a grave situação vivenciada no mundo e, particularmente, no Acre.