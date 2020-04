Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), confirma mais um caso positivo para coronavírus, subindo de 45 para 46 o número de casos confirmados no estado, nesta sexta-feira, 3, com base nas informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O caso confirmado recente foi registrado em Acrelândia, subindo de 8 para 9 os casos confirmados no município.

O número de casos notificados subiu de 566 para 601. Do total, 457 foram descartados, ou seja, testaram negativo para Covid-19. O número de casos em análise também subiu de 83 para 98, nesta sexta-feira.

Mais duas pessoas receberam alta da doença, além das 18 já divulgadas anteriormente. Assim, o Estado registra que de 46 pessoas com Covid-19, 20 delas já não apresentam o vírus no organismo.

Rio Branco, AC, 3 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre