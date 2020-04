A Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) intensificou as ações de limpeza e higienização na capital acreana. O trabalho é realizado em praças, córregos, vias estruturantes, parques e mercados municipais, aterros de inertes e controlados, incluindo atividades nos cemitérios.

“Para manter a cidade limpa trabalhamos em três turnos, mas tivemos que tomar algumas providências com relação aos nossos profissionais. O grupo de risco foi liberado para quarentena e sete pontos de higienização permanente foram instalados, exclusivo para servidores e colaboradores, que também tiveram EPIs atualizados. Mesmo com a recomendação de que eles podem trabalhar sem máscaras ao ar livre, nós estamos mantendo nossa condição de trabalho com as máscaras para eventual contato ou alguém que possa estar com gripe próximo das equipes”, destacou Kellyton Carvalho, secretário da SMZC.

Ele acrescentou que a coleta de resíduos está acontecendo normalmente, especialmente nesse momento que pode trazer outros transtornos na área da saúde. “Manter o serviço essencial é importante para a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos fazendo também, por orientação da prefeita Socorro Neri, trabalhos de limpeza profunda em algumas áreas de concentração como, por exemplo, na rodoviária e nos mercados. Já ocorreu no Elias Mansour e nesta quinta-feira, 2, em parceria com a Safra [Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico] realizamos a limpeza profunda no Marcado do Bosque”, completou Kellyton.

Em meio às prevenções para enfrentamento do coronavírus (Covid-19), a Prefeitura alerta toda a população para o descarte correto do lixo nos dias corretos, tanto o comum como o reciclável para que não haja exposição dos mesmos e contaminação das pessoas.