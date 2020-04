A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), dá início ao projeto MoveMente em Casa”, que promoverá aulas on-line, com professores dos Centros Culturais da cidade. Nesta sexta-feira, 3, ás 18h, a primeira live será com o Professor Luã Chalub, que oferecerá aula de dança de ritmos.



A prática de exercícios físicos é benéfica e recomendada para crianças, jovens e adultos. A intenção do projeto MoveMente em Casa será de levar as aulas dos centros culturais para dentro da casa das pessoas neste período de quarentena, para que os alunos que praticavam continuarem em movimento, e também para estimular novas pessoas a praticarem exercício em casa.

“A prática de exercícios físicos são de extrema importância para o corpo e a mente, nos ajuda a esquecer um pouco dos problemas diários, e também, de uma forma divertida, a lidar com esse momento novo que enfrentamos. Os exercícios em casa, além de contribuir para o isolamento social durante a pandemia, faz com que as pessoas não deixem de interagir umas com as outras através da rede social. E o principal: ajuda a manter a forma para que quando tudo isso passar, possamos ter de volta nossa rotina sem sofrer impactos”, enfatizou o Professor de Ritmos Luã Chalub.

O diretor da FGB, Sérgio de Carvalho, destaca que a ideia é utilizar a tecnologia para aproximar as pessoas das atividades que eram habituadas a praticar.

“A Fundação Garibaldi Brasil, neste momento tão delicado que estamos passando, tem buscado alternativas para contribuir na campanha #ficaemcasa da quarentena, assim como dar continuidade às suas ações. Por meio da tecnologia, uma das atividades previstas são algumas das aulas que já ocorrem em nossos centros culturais, mas no formato online. A prefeita Socorro Neri agradece a todos os professores que estão somando forças, de maneira voluntária, e engrossando o caldo de combate à pandemia”, ressalta.