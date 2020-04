Em meio a pandemia, causada pelo novo coronavírus, além das medidas necessárias relacionadas à área da saúde, a área de economia, também gera demandas. A gestão municipal da Prefeitura de Rio Branco pensando na saúde financeira de seus servidores têm adotado medidas como antecipação salarial, realizada em março, e está finalizando tratativas com o Banco do Brasil para que os servidores que possuem empréstimos consignados possam fazer nova operação de renovação optando pela carência de até seis mês.

“A prefeita Socorro Neri tem buscado ainda mais medidas que auxiliem a população a superar junto esta crise de pandemia. As tratativas para operação de renovação do empréstimo consignado estão em fase final e tão logo esteja concretizada será anunciada”, ressalta Márcio Oliveira, chefe da Casa Civil, que responde também pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI, que informa ainda “também entramos em contato com a Caixa Econômica Federal e estamos aguardando retorno nos próximos dias”.

Ao comentar sobre a parceria, Márcio Carioca, superintendente do Branco do Brasil no Estado, enfatizou que “o Banco do Brasil e a Prefeitura estão sensibilizados com esse momento da população, e a busca pelo fechamento desse acordo é justamente para proporcionar ao servidor municipal, a possibilidade de reorganizar o orçamento para que consiga, assim como todos nós passar por esse momento difícil”.

Os servidores municipais, desde novembro de 2019, contam com a possibilidade de organizar, gerenciar e controlar as finanças na palma da mão através do aplicativo gratuito e-Consig lançado pela prefeita Socorro Neri e pela empresa Zetra, responsável pelos contratos de empréstimos consignados dos servidores municipais junto aos bancos.

O e-Consig é uma plataforma digital que permite aos servidores melhores condições de acesso às informações sobre os produtos financeiros contratados, tais como às margens consignáveis, saldo devedor, simular a quantidade de parcelas pagas.