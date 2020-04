O Poder Público Municipal, além do reconhecido atendimento desempenhado pelos profissionais da saúde garante outros serviços considerados essenciais à população, mesmo em meio ao combate à pandemia de coronavírus na cidade de Rio Branco. Na linha de frente de melhorias de vias estruturantes estão a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e a Empresa Municipal de Urbanização do município.

Seguindo orientações da prefeita Socorro Neri elas continuam fortalecendo os serviços essenciais, neste momento, com foco mais direcionado para as ações nas vias principais de acessos aos meios de serviços, com uma atenção especial onde ocorrem problemas de drenagem para evitar a proliferação de doenças como a Dengue, Chikungunya e outras infecto-contagiosa.

Focando também nos corredores do “cinturão verde” como: Quixadá e Benfica a Prefeitura já realizou a recuperação de mais de 7 km de extensão nessas linhas e agora trabalha na aplicação da massa asfáltica.

Hoje pela manhã e no início da tarde, um grupo de funcionários da Prefeitura fazia o serviço de recuperação de vias no entroncamento da Avenida Antônio da Rocha Viana com Rua Valdomiro Lopes, enquanto uma equipe da Emurb realizava recapeamento asfáltico na 27 de setembro, bairro Boa União.

Com a determinação da prefeita Socorro Neri de instituir o teletrabalho para algumas categorias de servidores e o fechamento das escolas, o movimento de carros diminuiu consideravelmente. Então, a Emurb aproveitou o baixo fluxo de veículos para acelerar ações.

Segundo o engenheiro civil, Marco Antônio, presidente da Emurb, está sendo concluído a implantação de meio-fio na Avenida Iguaçú da Glória, que liga a Rua Joaquim Macedo ao bairro Altamira. “Essa área teve um problema de acomodação de movimento solo. Conseguimos fazer a estabilização e lançamos a camada asfáltica e agora estamos concluindo o serviço”, disse.

A Prefeitura está realizando também um trabalho de recuperação da Via AC-40. Nessa via, foram fechadas pequenas aberturas que surgiram em meios a asfalto em bom estado de conservação.