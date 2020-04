De acordo com o levantamento online feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins, o número de casos confirmados de coronavírus ao redor do mundo bateu à marca de um milhão: são 1.002.159 pacientes diagnosticados, exatamente. Os Estados Unidos se tornaram o epicentro da epidemia e possuem a maior quantidade de casos confirmados — o número já chegou a 236.339. Itália (115.242) e Espanha (110.238) fecham os três países com maior incidência da doença.

Ainda segundo o site, que une informações de todos os países do mundo, foram registradas 51.485 mortes. A Itália é o país com mais óbitos, e tem 13.915 mortes, seguida da Espanha (10.096) e França (4.503).