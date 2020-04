A pandemia da Covid-19 requer a adoção de cautelas e o reforço de medidas de higiene relativamente simples, mas que podem salvar vidas.

No momento em que países, instituições e governos lutam para conter o aumento elevado no número de casos, a informação ganha fundamental importância no combate e prevenção à doença causada pelo novo coronavírus.

Como parte do compromisso de responsabilidade social do Tribunal de Justiça, o Boletim Tribunal de Justiça do Acre leva ao ar, nesta quarta-feira, 1, uma entrevista com o Dr. Fabrício Lemos, do Centro Médico do Tribunal de Justiça do Acre.

No bate-papo, o medico da família falou sobre medidas de higiene simples e necessárias para minimizar as chances de contágio pela doença, isolamento social, estratégias dos governos no combate à Covid-19, além de um dos principais dilemas enfrentados pela população durante o período de isolamento: vale a pena continuar agindo normalmente durante a pandemia?

Ou até que ponto é necessário manter o isolamento social ?

Confira as respostas do Dr. Fabrício Lemos, do Centro Médico do TJAC, no Boletim TJ Acre desta quarta 1º.

O programa, realizado pelo TJAC, em parceria com o Sistema Público de Comunicação do Acre, vai ao ar de segunda a sexta, ao meio dia pela Rádio Aldeia (96.9 FM).