O vereador Emerson Jarude (MDB) apresentou, nesta quinta-feira, 2, um projeto de lei que propõe à Prefeitura de Rio Branco a suspensão da cobrança do IPTU pelo prazo de 90 dias.

Nesse período de isolamento social e combate ao coronavírus, a maioria das famílias estão com dificuldade de honrar com seus compromissos financeiros. A ideia é reduzir os prejuízos financeiros das famílias rio-branquenses.

“Nós estamos vivendo uma situação muito complicada economicamente em que as pessoas têm que garantir, primeiramente, o sustendo de suas casas. É óbvio que quando elas se deparam com uma situação de pagar o IPTU ou fazer a feira do dia, elas vão optar por fazer a feira do dia”.

Jarude destaca ainda que a medida já foi apresentada por outros municípios acreanos como, por exemplo, Tarauacá que prorrogou o prazo para o pagamento de IPTU, alvarás e taxas municipais.

Segundo o vereador, a medida irá beneficiar ainda os comerciantes que chegam a pagar uma parcela de IPTU no valor de R$ 10 mil.

“Muitos comércios estão quebrando ou paralisados em virtude do decreto. Outros estão funcionando em suas condições mínimas e também vão ter dificuldade de pagar IPTU. Temos empresas que pagam valores altíssimos e seria melhor garantir a folha salarial dos funcionários para que não fiquem desempregados”.