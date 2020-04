Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) frustraram o plano de fuga de 12 presos na tarde desta quinta-feira, 02. O fato aconteceu no bloco 07 da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o diretor da unidade, Aslan Barbosa, por volta das 15h, durante ronda de rotina, a equipe de serviço percebeu um barulho suspeito no bloco 07. De imediato, os policiais penais realizaram a revista no bloco e identificaram o buraco na parede da cela 713.

Os 12 presos que cumprem pena na cela foram encaminhados ao isolamento preventivo, onde aguardam para serem conduzidos à Delegacia do município para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume. Eles serão encaminhados na manhã de sexta-feira, 03