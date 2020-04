Um adolescente de 16 anos, identificado apenas como Rodrigo, foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (2), ao tentar roubar uma motocicleta no Ramal da Judia, no Bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um policial à paisana era o dono do veículo, e trafegava com a moto pelo ramal, quando o menor e um comparsa saíram de dentro de uma chácara abandonada a pé e, de posse de pistolas, mandaram o homem parar.

O agente de segurança percebeu que se tratava de um assalto, sacou a arma que estava em sua cintura e começou a efetuar vários disparos contra os dois bandidos. Rodrigo foi atingido por vários tiros. O comparsa não foi baleado, pois conseguiu fugir correndo, deixando cair uma pistola que a dupla estava usando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Rodrigo já estava sem vida. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo comparsa do rapaz, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O policial à paisana foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos.

As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).