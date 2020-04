Segundo a rede CNN Brasil, pelo menos 37 postos de saúde da cidade de São Paulo não estão notificando o Ministério da Saúde sobre novos casos do novo coronavírus examinados.

Reportagem de Anne Barbosa, Carla Brandão e José Brito publicada nesta quarta-feira (1º) afirma que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e a organização social de saúde (OS) Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) estão orientando por e-mail as unidades a não repassarem os dados para o ministério.

“Não iremos mais notificar a população em geral, somente profissionais da saúde com queixa respiratória (síndrome gripal), este deverá ser notificado no site do Ministério e coletar o swab, não abrir SINAN”, diz o email da Cejam destacado pela matéria.

A mensagem diz ainda que “os casos graves serão notificados em hospitais de referência da região (UVIS M Boi: HMCL, HMMBM e UPA CL e UVIS Campo Limpo: Hospital Serra Mayor)”.

Segundo a OS, os e-mails reproduzem as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e que questionamentos deveriam ser encaminhados a ela.

Questionada, a diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Helena Sato, afirmou que “a orientação é a notificação de pessoas de qualquer idade que apresentam tosse, febre e coriza nasal”.