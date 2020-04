A Câmara Municipal de Rio Branco realizou na manhã desta quinta (02), a primeira sessão online do parlamento.

Desde sua fundação e surgimento da internet, essa foi a primeira vez que a Casa do Povo realizou uma sessão totalmente online, onde seus vereadores estão atendendo as restrições das autoridades em saúde para evitar a proliferação do COVID-19 e resguardando seus servidores.

Para o presidente da Câmara, vereador Antônio Morais (sem Partido), esse é um marco para o parlamento da capital.

“Quero destacar que esse é um fato histórico para essa Casa e para Rio Branco. A primeira vez que devido a forças externas precisamos realizar esse isolamento social para garantir a saúde de todos que integram a Câmara. Destaco o esforço e dedicação do nosso departamento de tecnologia da informação e assessorias pelo empenho em possibilitar que fosse realizada essa sessão de decisões importante para a cidade nesse momento em que atravessamos. Estamos mostrando que todos estão empenhados pelo bem do cidadão”, destacou Morais.

O parlamento além de realizar suas sessões com formato extraordinário, não deixou de fora os portadores de limitações especiais, mantendo suas interpretes de libras para que toda a população esteja informada do que está sendo proposto para o momento emergencial.

“A mesa diretora está atenta a todos os pontos necessários para manter a população informada do que estamos discutindo para nossa cidade. Estaremos debatendo medidas que possam ajudar a população de forma direta e indireta, buscando melhorar a economia ao retornar a normalidade para todos, manter empregos entre outros pontos a serem tratados a curto e médio prazo”, ressalta o primeiro secretário da mesa, Railson Correia (Podemos).

As sessões estarão ocorrendo no primeiro momento todas as quintas, às 9h com possibilidade de serem realizadas com mais dias e até finais de semana para buscar maior celeridade as decisões de beneficio coletivo.

Victor Augusto – Ascom/CMRB