Nesta quarta-feira, 1, foi registrado em Porto Walter, no alto Rio Juruá, o primeiro caso suspeito de coronavírus. O material para exame segue para Rio Branco ainda hoje.

Trata-se de um rapaz que mora no município e voltou das férias em Manaus. O retorno foi via aérea com conexões em Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Ele chegou de barco em Porto Walter.

Os sintomas surgiram nessa quarta-feira, 1. Ele segue em isolamento domiciliar e tomando medicação para sintomatologia da enfermidade.

Na última sexta-feira, 27, a prefeitura de Porto Walter, publicou decreto proibindo a entrada de pessoas de outras cidades, estados ou países no município na cidade.

No caso de moradores retornando à cidade têm que passar por uma triagem e monitoramento da equipe de saúde, em seguida, devem ficar em quarentena em casa, sendo proibidos de saírem.

Outra medida é a proibição da entrada de turistas ou pessoas que não façam parte da equipe de saúde indígena nas aldeias. O decreto recomenda que as comunidades indígenas evitem a ida até a zona urbana do município para evitar contaminação.

O decreto prevê ainda a proibição do transporte intermunicipal de pessoas para o município de Porto Walter, com exceção dos casos de urgências médicas autorizados através de encaminhamento médico.