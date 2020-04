O WhatsApp apresenta instabilidade e não baixa áudios nem imagens, nesta quarta-feira (1), de acordo com relatos de usuários do Twitter. O aplicativo de mensagens para Android e iPhone (iOS) apresenta problemas com o download de mídias enviadas tanto pelo app quanto pelo WhatsApp Web, o que gerou um pico de mais de 700 reclamações no DownDetector, site que monitora o status de serviços digitais, a partir das 18h (horário de Brasília). O TechTudo entrou em contato com o WhatsApp, que declarou está investigando o problema no aplicativo.

Outros aplicativos da empresa de Mark Zuckerberg, como o Instagram e o Facebook, também enfrentam instabilidade no momento. Segundo o mapa de relatos do Downdetector, a falha afeta principalmente o Brasil, Venezuela, Argentina e partes da Europa.

Segundo o Downdetector, as reclamações sobre problemas com o WhatsApp começaram a partir das 18h. Os relatos mais comuns no Twitter indicam que usuários enfrentam dificuldade para baixar áudios, imagens e figurinhas enviadas em grupos ou no privado. A falha afeta tanto a versão do aplicativo para celulares, quanto o WhatsApp Web para computadores.

Os usuários são capazes de enviar e receber áudios, mas a mensagem de voz não é baixada automaticamente, como é de costume. Em vez disso, ao tocar na opção de download, o WhatsApp exibe a mensagem “não foi possível baixar o áudio”.

O mesmo acontece com o carregamento de fotos no WhatsApp. Figurinhas também apresentam falha na hora de baixar, com o alerta “Falha no download”.