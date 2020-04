A Prefeitura de Rio Branco e o Governo seguem, juntos, em atuação firme para combater o avanço do coronavírus/covid-19 no Acre e reduzir os impactos da crise resultantes dessa pandemia que tem feito vítimas fatais em todo o mundo. No Acre não foram registradas mortes, mas já se somam 43 pessoas infectadas.

Na manhã desta quarta-feira, 01, a prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli apresentaram novas medidas que estão sendo tomadas contra o coronavírus durante entrevista coletiva realizada no horto florestal.

“Eu tenho o entendimento de que só conseguiremos vencer essa pandemia juntos. Nesse entendimento de vencer juntos, está incluído o poder público adotando as medidas necessárias para enfrentar a transmissão do vírus, e as medidas necessárias para diagnosticar e tratar os contaminados e as medidas necessárias para a prevenção, mas contando com a participação da sociedade que deve compreender a gravidade do momento e a necessidade de que cada um adote as medidas que lhe cabem”, disse prefeita Socorro Neri.

“Eu e a Socorro Neri fizemos uma opção que é cuidar de vidas. Cuidar das pessoas. Fazer valer a pena e fazer valer para as pessoas o nosso dever. Nós não estamos aqui preocupados com política. Não podemos pensar isso quando a vida das pessoas está em risco e eu não posso ser demagogo. Nós não vamos nos curvar do nosso dever. É juntos, pelas pessoas, pela vida e pelo nosso estado, de uma ponta a outra, que juntos vamos vencer este momento”, destacou o governador.

Entre as medidas abordadas estão: a prorrogação, até 15 de abril, do isolamento social e da suspensão das atividades comerciais, onde os serviços essenciais devem continuar funcionando para manutenção da cidade e cuidado com a população.

“Aulas presenciais, em toda a capital, estão suspensas até 10 de abril, e o período pode ser prorrogado, conforme monitoramento e avaliação a ser realizada com representantes das redes de ensino público e privado”, afirmou Socorro Neri.