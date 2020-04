Um menor de idade foi apreendido por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (32), na BR-364, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os Civis realizavam abordagem de rotina na BR-364, na entrada da Cidade de Feijó, quando avistaram um veículo e foi dado ordem de parada, na qual foi obedecida. No carro apenas estava o motorista e um passageiro, sem levantar muitas suspeitas.

Durante a abordagem, os policiais perceberam o nervosismo do passageiro que era menor de idade, onde verificou-se também que o mesmo já tinha outras passagens por posse de drogas, sendo natural do município de Rodrigues Alves.

Diante dessas suspeitas foi realizada então uma revista no veículo, mas foi dentro da mochila que o mesmo carregava foi encontrados quase 9 quilos de maconha prensada, como também foi encontrado pasta a base de cocaína e pedra de oxidado, e ainda uma quantia de R$ 580 em espécie.

Diantes dos fatos, foi dada voz de apreensão ao menor que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Cívil do município de Feijó, juntamente com as drogas apreendida, para que fosse tomada as medidas cabíveis no caso.