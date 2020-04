Um imigrante instalado no abrigo da cidade de Assis Brasil, interior do Acre, foi isolado em uma sala com sintomas do novo coronovírus. A informação foi repassada pela Saúde Municipal, nesta terça-feira (31).

O homem é natural de Mauritânia, país da África do Norte. Ele é um dos 300 imigrantes que ocupam duas escolas de Assis Brasil.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), há em todo o Acre 461 casos suspeitos, 378 já foram descartados, 42 confirmados e 41 seguem em análise. Dos confirmados, 34 são de Rio Branco; 7 em Acrelândia e 1 em Porto Acre.

A cidade já decretou situação de emergência, na segunda (23), e pediu ajuda dos governos estadual e federal no custo de insumos e abrigo para os imigrantes.

“Temos um imigrante com sintomas leves e, por precaução, colocamos isolado dos outros. Não é nada grave e estamos esperando a evolução das primeiras 24 horas para ver se coletamos o exame ou não”, explicou a secretária de Saúde de Assis Brasil, Selma Gomes.

A secretária disse ainda que o médico deve avaliar o imigrante novamente na manhã de quarta (1º). Após essa avaliação é que a Saúde deve ou não fazer o teste para a confirmar a doença no homem.

“Está acompanhado por médicos, enfermeiros e as equipes de saúde que estão monitorando o tempo todo. O que a gente está fazendo no primeiro momento”, concluiu.