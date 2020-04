A empresa Tapiri foi recontratada, numa dispensa de licitação, pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), para fornecer a alimentação dos detentos que estão no sistema prisional de Rio Branco. A informação está no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 1º.

Segundo o extrato de contrato, assinado pela representante da empresa, Marie Elias Khalil, e pelo diretor-presidente do Iapen, Alenilson Cunha, no valor de R$ 11,7 milhões, e a validade da contratação é de até 180 dias, ou seja, seis meses completos.

“O processo ordinário está em curso, em grau de recurso, então por isso foi a motivação. Não tem nada a ver com a Covid. É só por uma questão de não parar a alimentação dos presos, tendo em visto o término de outros contratos”, explica o gestor

A justificativa para a dispensa é que o certame regular, que já está em curso há semanas, ainda não foi finalizado, devendo a nova empresa fornecer a comida dos presos nesse período em que a licitação não é homologada pela instituição.

No início do ano, a alimentação dos presos estava comprometida em Rio Branco e no interior o Acre. Isso porque o Iapen estava atrasando pagamentos desde meados de 2019, o que acarretou em prejuízo às empresas que fornecimento as refeições.