Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 1º, o governador Gladson Cameli e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, reafirmaram o isolamento social como medida número 1 no combate à pandemia de Covid-19 e prorrogaram o fim da ação de contenção para o dia 15 de abril.

Gladson Cameli fez um apelo para que as pessoas tenham compreensão do momento que todo o planeta vive devido ao surto do novo coronavírus. Destacou que o momento exige a manutenção apenas dos serviços essenciais e pediu que a população fique em casa. Se a grande circulação de pessoas continuar, o uso das equipes de segurança pública para conter a movimentação não está descartado.

“Eu e a Socorro Neri fizemos uma opção que é cuidar de vidas. Cuidar das pessoas. Fazer vale a pena e fazer valer para as pessoas o nosso dever. Nós não estamos aqui preocupados com política. Não podemos pensar isso quando a vida das pessoas está em risco e eu não posso ser demagogo. Nós não vamos nos curvar do nosso dever. É juntos, pelas pessoas, pela vida e pelo nosso estado, de uma ponta a outra, que juntos vamos vencer este momento”, destacou o governador.

Reforço na saúde e ações no interior

Durante a coletiva, foi anunciado ainda que o Hospital Santa Juliana doou para o governo do Estado 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O governo será responsável apenas pela manutenção das unidades. Além disso, foi reforçada a ideia de se montar em breve um hospital de campanha, com probabilidade de ser instalado na Arena Acreana.

Também foi lembrado que o governo federal liberou para os municípios do interior do Acre R$ 2,4 milhões de fundo a fundo, mas em todos os setores da Saúde há uma grande dificuldade na compra de equipamentos médicos e equipamentos de proteção individual (EPI) tendo em vista a grande demanda mundial.

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, esteve presente na coletiva e garantiu que o governo tem abastecido as unidades de saúde corretamente, além de se preparar para a aquisição de novos insumos. Novos testes para identificação do novo coronavírus já estão disponíveis para o Laboratório Charles Merieux, onde as respostas são dadas em 24 horas. Atualmente, há mais 250 testes e estão chegando mais 500 pelo Ministério da Saúde.

“Estamos com um trabalho de união entre a secretaria estadual e as municipais. Nossas equipes vêm trabalhando em conjunto com as notificações e acompanhamentos. Disponibilizamos um call center para toda a população do estado [3215-2400] e este é um momento crítico sim ainda. Precisamos manter a calma, vigilantes, e pedimos à população que tomem todos os cuidados. Se 10% da população for atingida, teremos pelo menos 80 casos que precisarão de UTI”, conta o secretário de Saúde.

Abastecimento

A prefeita Socorro Neri aproveitou ainda para lembrar que as aulas da rede pública estão suspensas até o dia 10 de abril, mas que essa data será reavaliada na próxima semana para decidir por um possível adiamento.

Sobre a grande ida de pessoas aos mercados nos últimos dias, a prefeita tranquilizou a população ressaltando que os perigos de desabastecimento não são reais. Ela e sua equipe têm conversado constantemente com empresários do setor para garantir que a cidade se mantenha abastecida, ainda que a busca desenfreada por alguns itens tenha feito o preço subir devido a oferta e demanda.

“Nós temos mantido contato com as empresas dos ramos alimentícios de todas as cadeias, visando exatamente evitar que ocorra desabastecimento. E temos feito essa recomendação de controle pela população, porque alguns empresários já estão relatando a compra mais cara de produtos. A grande procura num momento curto está ocasionando essas dificuldades”, ressaltou a prefeita Socorro Neri.

Governador e prefeita ainda falaram sobre as possibilidades de medidas e benefícios econômicos para o setor de comércio, mas que elas dependem principalmente do posicionamento do governo federal e suas definições para evitar desemprego e diminuir os impactos da pandemia em todo o setor.