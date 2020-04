A Espanha registrou um novo recorde diário de mortes por coronavírus com 864 falecimentos nas últimas 24 horas, o que eleva o total de vítimas fatais no país 9.053, de acordo com o balanço anunciado nesta quarta-feira pelo ministério da Saúde.

Segundo país com mais mortes provocadas pela COVID-19, atrás apenas da Itália, a Espanha superou a barreira dos 100.000 casos notificados desde o início da epidemia, informou o ministério.