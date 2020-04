Governo do Estado do Acre divulgou por meio do Diário Oficial desta quarta-feira, 1º, o resultado preliminar da prova objetiva do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio e superior para o âmbito de atenção básica à saúde prisional. O Edital nº 11 Seplag/Iapen torna público o gabarito oficial, as respostas aos recursos contra o gabarito e o resultado preliminar da prova objetiva.

O processo seletivo tem o objetivo de garantir a continuidade do funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco, de responsabilidade do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Os cargos pleiteados são os de técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Simplificado por meio do site www.ibade.org.br ou pelos telefones 0800 668 2175, (21) 3674-9190/3527-0583 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected].

O candidato poderá solicitar revisão do resultado preliminar da Prova Objetiva, por meio de link disponível no site www.ibade.org.br, das 8h do dia 02/04/2020 até as 18h do dia 03/04/2020, observando o horário local da cidade de Rio Branco/AC.