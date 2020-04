O monitorado por tornozeleira eletrônica Alan Alberto Airton da Silva Córdova, 28 anos, foi baleado no braço direito, na noite desta quarta-feira (1), na Rua Ruanda, Quadra 6 do Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alan estava caminhando em direção à sua residência, quando um carro modelo Fox, de cor preto, se aproximou e os passageiros baixaram os vidros do veículo. De posse de armas de fogo, os homens efetuaram cerca de 10 disparos, porém, Alan foi atingido por apenas um tiro no braço direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local para prestar os primeiros atendimentos e levar Alan ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local onde o fato aconteceu, colheu informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A suspeita, segundo a polícia, é de que o crime esteja relacionado com a guerra entre facções. As investigações do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).