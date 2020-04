O governador Gladson Cameli se reuniu na manhã desta quarta-feira, 1º, com o bispo da Diocese de Rio Branco Dom Joaquim Pertiñez para tratar sobre a cessão de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Juliana em caso necessidade para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

“Acabamos de conseguir mais 20 leitos de UTI do Hospital Santa Juliana, que nos foram oferecidos pelo bispo Dom Joaquim e que vamos arcar com o custeio dos profissionais. Reforço que é um momento de união. Estamos nos preparando para conseguir atender o maior número de pessoas. Aumentamos o número de UTIs e a tendência é continuar aumentando para atender a demanda”, destacou o governador Gladson Cameli.

Dentre as definições da reunião ficou acertado que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) será responsável por coordenar o processo de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Santa Juliana. “O termo de cessão prevê que o Hospital ceda o espaço físico e os equipamentos. Caberá ao Estado fornecer os insumos e as equipes de profissionais. Os leitos serão destinados ao atendimento da população em geral”, explicou secretário de Saúde, Alysson Bestene.

“A vida é um dom de Deus, que deve ser cuidada, respeitada e preservada acima de qualquer outro interesse. A cessão, totalmente gratuita da nova UTI, com 20 leitos, ao Estado, para o atendimento exclusivo de pacientes de Covid-19, é a demonstração, mais uma vez, da responsabilidade social e a seriedade com que a Igreja está tratando este momento, como sempre fez ao longo dos mais de 50 anos do Hospital Santa Juliana. A iniciativa partiu da própria da Igreja, consciente de sua missão de defensora da vida e do seu papel na sociedade”, disse Jairo Coelho, ecônomo da Diocese de Rio Branco.

Desde o anúncio do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, o Governo do Acre manteve contato com o Ministério da Saúde para alinhar os planos de ação que deveriam ser colocados em prática durante a propagação do vírus. Dentre as medidas preventivas adotadas pela gestão estadual para minimizar os efeitos da pandemia e garantir o aumento da rede de assistência da saúde está a estruturação de dez leitos de UTI no quinto andar do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Atualmente, duas pacientes se recuperam da infecção por coronavírus neste espaço.

O governo estabeleceu como unidade de referência para pacientes com Covid-19 a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, que oferece 40 leitos para atendimento a pessoas em estado moderado. O planejamento da Sesacre inclui a instalação de dois hospitais de campanha, um na Arena Acreana, em Rio Branco, e outro no Hospital Dermatológico em Cruzeiro do Sul, e a retirada de todos os pacientes do PS para a Fundação Hospitalar do Estado do Acre, em caso de necessidade.

“Estão sendo preparadas também 10 UTIs no Instituto de Traumatologia e Ortopedia de Rio Branco, o Into, enquanto que o governo aguarda outros 10 equipamentos de UTIs do governo federal para serem instalados rapidamente em quaisquer leitos de hospital”, destacou Bestene.