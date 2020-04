Na manhã de quarta, os EUA superaram as 4 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, número que dobrou em apenas três dias.

Depois de minimizar em um primeiro momento o impacto da doença, o presidente Donald Trump advertiu aos americanos que as próximas duas semanas “serão muito dolorosas”.

O prefeito Bill de Blasio disse na sexta-feira (27) que ao menos a metade dos moradores da cidade de Nova York vai se infectar com o novo coronavírus durante a pandemia. Ele ainda estimou que ao menos 20% dos infectados evoluirão para casos mais graves da Covid-19, e que parte deles morrerá.

De Blasio reforçou o pedido do governador do estado Andrew Cuomo de que o governo federal entregue mais 300 mil respiradores aos hospitais de Nova York para auxiliar no tratamento de pacientes mais graves.