O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou que se sente “angustiado” com a postura de Jair Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o chefe do Executivo paulistano, São Paulo poderia ter o mesmo número de casos de Milão, na Itália, se seguisse os conselhos do presidente. São Paulo é o estado com o maior número de casos de coronavírus no Brasil: 136 pessoas já morreram e 2.339 foram infectadas. Em nível nacional são 5,8 mil casos e 203 mortes.

“Não tenho a menor dúvida de que se as pessoas forem seguir os conselhos do presidente, que não tem nenhuma base científica, a situação em São Paulo vai explodir como em Milão”, disse o prefeito, em entrevista ao jornal O Globo.

Para Covas, Bolsonaro tem atrapalhado a luta contra o vírus, pois suas falas são confusas. “Você sabe o que significa em meu currículo, como prefeito, fechar o parque do Ibirapuera, um cartão postal da cidade? As falas do presidente confundem. Há confusão dentro do próprio governo dele, o presidente fala uma coisa, ministro fala outra. Ele deveria reforçar a importância das pessoas colaborarem com o isolamento social”, comentou.

O prefeito também acredita que os panelaços contra Bolsonaro mostram que a população entendeu a importância do isolamento durante a crise. “Ele não está agradando à maioria das pessoas, que têm entendido a importância do isolamento, acreditam na ciência e não acreditam que a terra seja plana”, disse.