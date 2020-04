As autoridades sanitárias e militares da cidade de Cobija, capital de Pando/Bolívia, estão em estado de alerta após receberam o relatório onde passou de um, para seis pessoas contaminadas segundo relatório do Ministério da Saúde do País.

Segundo foi divulgado, a mulher com o vírus Covid-19 teria chegado da cidade de La Paz, região de El Alto, em voo recente se que soubesse que estaria trazendo para a Capital Pandina.

A mulher então se deslocou para sua casa e sem querer, contaminou toda sua família, incluindo crianças. As autoridades ao se certificarem do caso, rapidamente isolou toda a família e passaram a monitorar para que ninguém saia para a rua.

Para travar possível propagação do vírus, será realizada a desinfecção dos arredores onde vivem estes pacientes, como também a habitação dos mesmos, o trabalho está sendo realizado de forma coordenada com a polícia e as Forças Armadas, para controlar e que eles não saiam do seu domicílio e todos estarão de quarentena.

O Ministério da Saúde informou que o País registrou até o momento, o registro de oito pessoas mortas e 123 casos positivos, 723 descartados e 41 suspeitos de Covid-19.