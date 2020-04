A última eliminação do Big Brother Brasil quebrou os recordes com mais de 1,5 bilhão de votos no 10º paredão do reality show da TV Globo. A disputa também desbancou o primeiro colocado nas pesquisas do Google, que era o causador da Covid-19.

Segundo levantamento da empresa, o termo coronavírus foi menos procurado do que BBB nas últimas 24h, termos relacionadas ao reality, como votação, também foram contados na pesquisa.

A disputa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, movimentou vários grupos instigados ou não por artistas.

A intensidade da disputa levantou as seguintes perguntas no Google: “o que Prior havia feito de errado durante o BBB?”. Sobre Manu Gavassi, as pessoas queria saber: “O que é sororidade da Manu Gavassi?”.