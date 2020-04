O estado do Acre registrou mais de 700 acidentes de trânsito nos dois primeiros meses de 2020, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) a pedido do G1.

Os dados não incluem acidentes registrados nas rodovias federais do estado, que são de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC). Somente em janeiro deste ano foram 367 acidentes de trânsito dentro das cidades acreanas. Em fevereiro foram 358.

Comparado com o mesmo período do ano passado, o número de acidente no primeiro bimestre aumentou 17.8%. Isso porque foram registrados 286 acidentes de trânsito em janeiro de 2019 e 329 no mês de fevereiro, um total de 615.

Com relação às mortes causadas pelos acidentes de trânsito esse ano, o número também superou o registrado no período de janeiro e fevereiro do ano passado.

Conforme o levantamento, o Acre teve um total de nove vítimas fatais no primeiro bimestre de 2020, sendo duas em janeiro e sete em fevereiro. Já no mesmo período no ano passado, o número de mortes no trânsito chegou a seis, sendo uma em janeiro e outras cinco em fevereiro.

Um dos acidentes registrados em fevereiro deste ano foi o que vitimou a adolescente Dani Vitória Alves Constancio, de 16 anos, e o jovem Eduardo Souza de Macedo, de 21 anos, no dia 23.

Os dois estavam em uma moto e, após uma manobra arriscada, o rapaz perdeu o controle do veículo e acabou batendo contra uma árvore da Via Chico Mendes, próximo ao estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco.

Mortes no trânsito em 2019

Em todo o ano passado, foram contabilizadas 84 mortes no trânsito. O número aumentou 9% comparado ao registrado em 2018, segundo levantamento feito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC).

Somadas, as ocorrências fatais foram, no total, 77 mortes no trânsito em 2018. Já em 2019, esse número subiu para 84.

Das 84 vítimas, 60 morreram no trânsito dentro das cidades acreanas e 24 nas rodovias federais que cortam o estado.

Se levado em consideração apenas os números do Detran, foram 4.692 acidentes no ano passado, sendo que 1.630 tiveram vítimas não fatais e outros 3.002 sem vítimas.