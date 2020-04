Apesar de a pandemia do coronavírus ter chegado ao Acre no mês de março, desencadeando várias medidas de restrição de circulação, fechamento de comércio e o isolamento social, o fluxo de pessoas nas ruas diminuiu, mas nem isso conseguiu frear a violência no estado que quase manteve a meta do mesmo período do ano passado.

Nos três primeiros meses do ano, já foram contabilizados 95 mortes violentas no Acre. Esses números já ultrapassam as 86 mortes do mesmo período do ano passado, tendo um aumento proporcional a 10,4%, na média geral. Mesmo com os números altos, ainda apresentou uma certa redução dos homicídios em março, comparando o mesmo período do ano passado.

A apuração feita pelo Ecos da Notícia mostrou que houve um aumento significativo de 46,87% no número de homicídios em janeiro deste ano, chegando a 47 mortes contra 32 casos em janeiro de 2019. No mês de fevereiro, ocorreram 23 mortes violentas, com uma diminuição de 14,81% em relação ao ano passado.

Já em março do ano passado foram 27 mortes violentas registradas, agora, em março de 2020 foram registrados 25 homicídios. Isso demostra uma pequena redução de 7,42% no número de casos.

A onda de violência ainda assusta e deixa a comunidade, na sua maioria da periferia, em pânico, pois o total de mortes violentas que deixa o governo do estado desacreditado e sem credibilidade em relação aos moradores.

No mês de março, as vítimas foram 24 homens e 1 de mulher. 17 dessas mortes aconteceram na capital e 8 no interior do estado. Dos três primeiros meses do ano, o total 95 mortes demonstra que mais de uma pessoa é morta por dia no Acre.