O Brasil teve mais mortes pelo novo coronavírus por dia do que a Itália — atualmente o país com mais vítimas fatais pela pandemia de coronavírus — desde que o primeiro óbito foi registrado, de acordo com um levantamento da BBC News Brasil a partir de dados da plataforma Worldometer. Desde a primeira morte confirmada no Brasil, no dia 17 de março, até anteontem, dia 29, foram 136 óbitos no total. Na Itália, nesse mesmo período (13 dias), a Itália contabilizou 107 mortes — de um total de mais de 11 mil até agora.

É importante destacar que a comparação de dados, embora traga alertas importantes, não é necessariamente indicativo de que o Brasil terá a mesma trajetória epidêmica que outros países. Isso porque diversas variáveis podem influenciar nessa trajetória, como estado de saúde dos doentes, tamanho da população idosa, resposta dos governos e capacidade do sistema de saúde em atender os pacientes, por exemplo.

Na mesma base de comparação, nessa contagem desde o registro do primeiro óbito, o Brasil teve o segundo maior número de mortos por dia, atrás apenas da Espanha. Lá, nos 13 dias seguintes à confirmação da primeira morte de um paciente por Covid-19, em 3 de março, a Espanha contabilizou 294 mortos.

A Itália ocupa a terceira posição nesse comparativo, com 107 mortos, seguida de Portugal (100 mortos), Bélgica (88 mortos) e Alemanha (84 mortos).

Já os Estados Unidos registraram 41 mortes nos 13 dias seguintes ao registro do primeiro óbito, em 29 de fevereiro.

Já China, epicentro da pandemia, teve apenas 17 mortos nesse mesmo intervalo de tempo. A primeira morte no país foi registrada em 11 de janeiro.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infectou mais de 735 mil pessoas e deixou pelo menos 34 mil mortos.