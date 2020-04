Preocupada com os impactos do Coronavírus na região amazônica, a Deputada Mara Rocha (PSDB/AC) encaminhou ofícios aos embaixadores da Noruega, Alemanha e Reino Unido, solicitando que os recursos do Fundo Amazônia sejam desbloqueados e utilizados no combate à pandemia na Amazônia Legal.

Segundo a parlamentar tucana, a região amazônica apresenta um IDH menor que a média nacional, tendo dificuldades econômicas e logísticas para prestar atendimento a toda sua população, e esses valores, que estão bloqueados, seriam fundamentais para garantir um amplo atendimento aos moradores da região.

“Temos, aproximadamente, R$ 300 milhões, destinados ao Fundo Amazônia, referentes a doações feitas pelos Governos da Alemanha, Noruega e Reino Unido, que estão bloqueados em função de divergências sobre sua utilização. Esses recursos são extremamente importantes para ajudar a região amazônica a enfrentar a pandemia, com o aparelhamento de UTI’s nos hospitais da nossa região”, afirmou Mara Rocha.

Na correspondência, a parlamentar fez questão de justificar a mudança de destinação: “É certo que tais recursos destinam-se ao combate do desmatamento na Amazônia, mas, não podemos esquecer que, cuidar da saúde e salvar a vida dos amazônidas é, também, preservar o ecossistema da região. Vivemos um momento excepcional e precisamos enfrenta-lo com medidas excepcionais”, finalizou a parlamentar.