Nessa terça-feira (31/03), a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC), encaminhou ofício ao Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, solicitando auxílio aos estudantes brasileiros que se encontram em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

“Recebi pedidos de familiares de estudantes brasileiros, que se encontram em Santa Cruz de La Sierra e que estão sem aulas naquela cidade boliviana. Eles estão assustados, com dificuldades para se manter e sem previsão de volta às aulas”, informou a parlamentar tucana.

Segundo relatos, são mais de 300 estudantes, a maioria oriundos do Acre, que se encontram naquela cidade boliviana, que não encontram auxílio junto ao Consulado Brasileiro em Santa Cruz de La Sierra.

“Esses estudantes brasileiros estão abalados, com dificuldades para conseguir mantimentos, em um país estranho, e que precisam que o Governo Brasileiro os ajude. Solicitei ao Ministro que monte uma força-tarefa para resgatá-los da Bolívia, para que eles fiquem em seu país nesse momento de insegurança, até que a situação se normalize”, finalizou Mara Rocha.