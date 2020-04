O jovem Francisco de Souza Nogueira, de 20 anos, foi morto com três tiros, na noite desta terça-feira (31), na Rua Belém, no Bairro Nova Estação, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, dois criminosos chegaram no local em uma motocicleta, se aproximaram da vítima que estava caminhando pela rua e o garupa, de posse de uma arma de fogo, começou a efetuar vários disparos contra Nogueira.

Dois dos projéteis atingiram o ombro e o tórax do rapaz. A vítima ainda conseguiu correr até uma área de mata, mas acabou caindo no local. Ainda segundo moradores da região, o atirador se aproximou novamente de Nogueira e efetuou mais um disparo na cabeça do jovem.

Após a ação, os criminosos fugiram, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A área foi isolada e agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para recolher o corpo e levar para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares também estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).