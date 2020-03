O estado de Uttar Pradesh, na Índia, causou polêmica após funcionários do departamento de limpeza lançarem desinfetante para higienizar um ônibus com trabalhadores migrantes, que deixaram as grandes cidades do país e voltaram para suas casas, no interior, em razão do isolamento nacional determinado na semana passada pelo primeiro-ministro do país, Narendra Modi.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três pessoas com roupas de proteção disparando o líquido diretamente em um grupo de trabalhadores que estão sentados no chão na cidade de Bareilly.

Ashok Gautam, um funcionário sênior encarregado das operações de combate ao novo coronavírus em Uttar Pradesh, disse à CNN que cerca de 5 mil pessoas foram “publicamente desinfetadas” assim que chegaram ao estado e antes que pudessem se dispersar.

Pulverizamos [a substância] aqui como parte da unidade de desinfecção. Não queremos que eles sejam portadores do vírus e este pode estar nas roupas dessas pessoas. Agora todas as fronteiras foram fechadas, então isso não vai acontecer de novo”, afirmou Gautam.

Ele explicou que o desinfetante usado era uma solução feita com alvejante em pó e não prejudicial ao corpo humano.

Apesar de desinfetantes químicos agirem nas superfícies, eles podem ser perigosos para as pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), passar desinfetante sobre a pele não matará o vírus se ele já estiver no organismo.

“Ação excessivamente zelosa”

A lavagem química chocou muitas pessoas na Índia. Lav Agarwal, funcionário sênior do Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar, disse nessa segunda-feira (30) que os oficiais locais envolvidos no incidente foram “repreendidos”, acrescentando que disparar desinfetante contra trabalhadores migrantes não era uma política “exigida” no país.

“Esta é uma ação excessivamente zelosa realizada por alguns funcionários que estavam no local, seja por ignorância ou medo”, ressaltou Agarwal.

O chefe do distrito de Bareilly, Nitish Kumar, disse em sua conta no Twitter que, apesar de a corporação municipal e os bombeiros receberem ordens para desinfetar os ônibus, eles foram “excessivamente zelosos” ao disparar o produto diretamente sobre os trabalhadores.

Depois do episódio, “foram dadas ordens para iniciar uma investigação contra os responsáveis”, informou ele.

Kumar, o funcionário distrital de mais alto nível da cidade, afirmou que as pessoas afetadas pelo incidente estão sob monitoramento médico, seguindo as instruções do departamento de saúde.

Milhares dentre os 45 milhões de trabalhadores migrantes da Índia fizeram uma longa e árdua jornada de retorno aos vilarejos rurais. Muitos deles perderam os empregos após o fechamento de comércios em diversas cidades do país em razão do isolamento nacional.

No domingo, o premiê Narendra Modi pediu a todos os estados para fecharem as fronteiras, com o objetivo de frear a disseminação do vírus em regiões rurais. As autoridades indianas estão em busca dos milhões de migrantes que já voltaram às cidades de origem, para colocá-los em quarentena por 14 dias.