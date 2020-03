A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público contra José Vagner Pedrosa Bezerra, de 46 anos,acusado de matar a chilena Karina Constanza Bobadilha Chat, de 22 anos, no último dia 1º de fevereiro.

Ele foi denunciado por feminicídio e furto e segue preso no complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

A chilena era artista de rua e foi encontrada ferida com mais de 20 facadas na avenida Amadeo Barbosa. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no pronto-socorro de Rio Branco.

Dois dias após o crime, a polícia chegou a levar o suspeito para Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde ele confessou o crime. Mas, acabou sendo liberado porque já havia saído do período de flagrante.

Após a Justiça expedir o mandado de prisão, o homem foi preso no último dia 14 de fevereiro. Ele estava escondido na zona rural da cidade de Feijó, interior do Acre. Bezerra tinha sido indiciado por feminicídio.

Após a liberação da Justiça, o corpo da chilena foi levado, no dia 11 de fevereiro, para a cidade de São Paulo, onde foi cremado e as cinzas foram levadas para Santiago, capital chilena.

Na delegacia, Bezerra chegou a afirmar que tentava um relacionamento com a vítima e, como ela se negou, acabou desferindo os golpes de faca.

Denúncia

Conforme a denúncia do MP-AC, os dois se conheceram cerca de dez dias antes do crime e estavam em uma relação que consistia em “galanteios e encontros diários”.

A informação é de que o homem oferecia à vítima alimentação e abrigo e eles se encontravam todos os dias, embora ele fosse casado e com dois filhos. Segundo o órgão, ele tinha interesses sexuais na chilena, apesar de não ser recíproco.

No dia do crime, eles chegaram a comer juntos e foram até o apartamento dele, onde a chilena teria lavado suas roupas. Em seguida, a vítima disse que seguiria viagem até Porto Velho e foi quando o denunciado não gostou da notícia. A jovem pegou seus pertences e saiu a pé em direção à rodoviária de Rio Branco, sendo seguida por Bezerra e acabaram discutindo.

Durante a discussão, ainda de acordo com a denúncia, o homem segurou a vítima pelo braço e ela reagiu o empurrando. Foi quando ele sacou uma faca e desferiu os mais de 20 golpes contra ela.

A jovem ainda correu para pedir socorro, mas acabou caindo na rua e sendo resgatada para o hospital. O MP-AC denunciou que após desferir as facadas, o homem ainda furtou os pertences de Karina.

Laudo descartou violência sexual

Como o suspeito afirmou que tentava um relacionamento com a vítima e, como ela se negou, acabou desferindo os golpes de faca, a polícia chegou a investigar se a chilena tinha sido vítima de violência sexual.

Ao G1, o delegado responsável pelo caso, Cristiano Bastos, informou que o resultado do laudo descartou que Karina tenha sido vítima desse tipo de violência.

“Foi colhido material genético dela, foi feito o exame no Instituto Médico Legal de Rio Branco e está descartada essa hipótese”, afirmou Bastos.

‘Família impactada’

A tia de Karina, Kary Chatt, contou que a menina era malabarista e havia saído do Chile em abril do ano passado.

Revoltada, ela pede por justiça. “Minha Karinita foi assassinada por um animal maldito do Brasil. Exijo justiça. A família está muito mal, estamos impactados e tristes. Chega de abusos e assassinatos. Ela era alegre, bela, terna e solidária. Um amor. Não entendo”, lamenta.

No Facebook, a avó da chilena, Silvia Irturra usou o perfil no Facebook para lamentar a morte da neta e fez um texto se despedindo.

“Em direção à luz, você está viajando para o paraíso, já não estás neste plano, estás no plano celestial. Pedimos a Deus que a encha de mais luz dando a felicidade celestial e a paz eterna hoje a nossa imensa dor. Abriremos as nossas mãos e os nossos corações e te deixaremos ir. Você merece viver longe da dor viver sem mágoas nem lágrimas. Te deixamos ir, mas nunca te esqueceremos”, escreveu.