Cássio Pereira de Queiroz, de 30 anos, foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (31), dentro da própria residência, em um ramal do Bairro Liberdade, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de vizinhos, Cássio estava sozinho em casa, quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta e o garupa, que estava armado, desceu do veículo e invadiu a residência.

O bandido efetuou vários disparos contra a vítima, que não teve chance de reação e acabou caindo próximo à própria cama. Após a ação, o criminoso voltou ao veículo e fugiu com o comparsa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais Militares fizeram buscas pelos criminosos na região, mas não encontraram suspeitos de efetuar o crime. Segundo as autoridades, o crime está sendo tratado como acerto de contas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).