O Brasil inteiro falando

O assunto do momento é a declaração do ministro Luiz Henrique Mandetta ao governador Gladson Cameli. Ele disse para o governador acreano tomar cuidado e disse para os donos de funerárias se prepararem.

Fala

Ele estava se referindo ao coronavírus. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não compartilha dessa ideia. Ele acha que não é para tanto e defende que a população deve voltar às ruas.

Trump posterga isolamento

G1: “O presidente dos EUA, Donald Trump, mudou de discurso e pediu, em coletiva neste domingo (29), para a população ficar em casa até 30 de abril. A diretriz anterior era de encerrar o isolamento na Páscoa, no dia 12. Ele chegou a defender o afrouxamento das medidas de isolamento e chegou a declarar no sábado (28) que uma quarentena não seria necessária em Nova York, New Jersey e Connecticut”.

Tempo

Climatempo: “Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora”.

Casos no Brasil

G1: “Subiu para 161 o número de mortes por coronavírus no Brasil. Esse número inclui um óbito no Rio Grande do Sul e o primeiro em Rondônia, que foram divulgados pelos estado após o balanço do ministério. De acordo com levantamento do G1 com as secretarias, são quase 4,6 mil casos confirmados”.

R$ 600 por mês

O Senado aprovou o auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais durante a pandemia. A proposta agora depende da assinatura de Bolsonaro. O pagamento vai durar 3 meses, e mulher chefe de família terá direito a R$ 1,2 mil.