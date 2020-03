O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, autorizou por meio do Decreto 5.628 a distribuição da merenda escolar para alunos em vulnerabilidade social durante o período de suspensão das aulas. A medida alcançará, nesse primeiro momento, aproximadamente 68 mil estudantes do ensino fundamental cadastrados no Programa Bolsa Família.

De acordo com o decreto, os alimentos serão distribuídos em forma de cestas básicas. O trabalho de montagem e distribuição dessas cestas será coordenado e executado pela Secretaria de Assistência, dos Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria de Educação Cultura e Esportes e Coordenadoria Estadual da Defesa Civil.

Segundo o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, os meios mais adequados para a distribuição dos alimentos já estão sendo discutidos pelas três entidades. “Estamos fazendo o mapeamento, juntamente com os dados da Secretaria de Assistência Social, para que a gente possa levar esses alimentos para a casa do aluno”, pontua.

Os produtos e insumos serão abatidos do estoque da Secretaria de Educação. Além disso, a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria da Fazenda providenciarão a realocação necessária para o cumprimento do decreto dos recursos financeiros direcionados à merenda escolar.