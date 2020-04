O secretário de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Alysson Bestene, anunciou nesta terça-feira, 31, que o Governo do Estado já estuda montar um hospital de campanha no estádio Arena Acreana, e que a verticalização do Pronto-Socorro de Rio Branco poderá ser esvaziada para tornar-se referência no tratamento de pacientes com Covid-19 no Acre.

“O nosso plano de ação contempla a instalação de um hospital de campanha aqui e a retirada de todos nossos pacientes do PS para a Fundação Hospitalar do Estado do Acre, se a necessidade for essa”, afirmou Bestene na Arena da Floresta, em mais uma ação do governo para ganhar tempo com a pandemia, antes da possibilidade de uma explosão de casos graves nas próximas duas semanas. Mais cedo, ele entregou aparelhos respiratórios no Hospital da Criança.

Com relação ao Pronto-Socorro, a ideia é que os 109 leitos totais do hospital sejam destinados a pessoas em estado grave e para aquelas que precisem de UTIs num pior cenário da pandemia, que poderá eclodir em quinze dias, se as pessoas não continuarem em quarentena dentro de suas casas.

Hoje, a UPA do Segundo Distrito, unidade de referência para pacientes com Covid-19, oferece 40 leitos para atendimento a pessoas em estado moderado, enquanto que o PS tem 10 leitos de UTIs no 5º andar, sendo que 2 deles já estão sendo utilizados por duas pacientes, uma de 37 e outra de 77 anos.

No 4º andar, outros 33 leitos, entre UTIs e semi-intensivos também podem ser convertidos rapidamente para casos de contaminação por Covid-19, segundo o secretário.

Hospital modular na Arena

Acompanhado do secretário de Esportes, Junior Santiago, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, afirmou que a estrutura da Arena Acreana é ideal para receber um hospital de campanha modular, que possa alojar centenas de pacientes.

Neste momento, estão sendo preparadas também dez UTIs, a exemplo das dez já existentes no Pronto-Socorro, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia de Rio Branco, o Into, enquanto que o governo aguarda outros dez equipamentos de UTIs do governo federal para serem instalados rapidamente em quaisquer leitos de hospital.