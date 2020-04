Escândalo a caminho

Vem aí nos próximos dias um dos maiores escândalos financeiros envolvendo uma empreiteira. É coisa grande e que coloca o governo do Acre de joelhos.

Provas

É algo injustificável e que vem acontecendo há algum tempo, mas que não era tão fácil de ser provado. Era preciso documentos, depoimentos e tudo mais que está surgindo nas últimas horas.

De joelhos

O governo Cameli tinha tudo para dar certo, desde que não adotasse práticas conhecidas do submundo e nem o governador se deixasse levar por qualquer ‘canto de sereia’.

Vagner Sales e Rocha em uma aliança

Se tem uma coisa que não se pode negar é que a política no Acre é atípica e dinâmica. Em plena pandemia do coronavírus, Vagner Sales (MDB), aliado de primeira hora do governador Gladson Cameli, fechou uma aliança com o vice-governador Wherles Rocha (PSDB).

Ilderlei e Cameli em outro palanque

Os tucanos indicarão o vice na chapa de Fagner Sales, o filho de Vagner, que será pretenso candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul para tentar bater o atual prefeito Ilderlei Cordeiro.

Depende da situação jurídica

Enquanto isso se desenha uma polarização em Cruzeiro do Sul, haja vista que Cameli hipotecou apoio a Ilderlei Cordeiro no caso dele próprio ser o candidato ou indicar alguém no lugar dele.

Fogo nos bastidores

A semana está sendo marcada por rachas entre as equipes do governador e do vice. Depois do irmão de Wherles Rocha ter escrito no Facebook que Gladson poderá ser um governador pior que Tião Viana as coisas pegaram fogo nos bastidores.

Revidar os ataques

Por áudios, assessores de Gladson Cameli estão tiririca da vida e conclamando a militância a arrancar os cartazes colocados pelo Sindicato dos Bancários nas agências onde se culpa Gladson pelo avanço do Covid-19 no estado.

Neném Almeida

Realmente os cartazes colocados nas agências bancárias, que dizem entre outras coisas que o governador será culpado pelas possíveis mortes, são de um mau gosto e maldade extrema. Fontes ligadas ao parlamento garantem que quem patrocina o ataque é o deputado Neném Almeida.

Acabaram-se os elogios

Neném Almeida, deputado de primeiro mandato, chegou com muita sede ao pote e conseguiu mais cargos que todos os demais deputados, mas como houve indícios de fraudes no Idaf, que era controlado por sua equipe, o governador substitiu a todos e aí o homem que se derramava em elogios a Cameli revelou sua verdadeira face.

Leila Galvão

A ex-petista Leila Galvão agora será emedebista de carteirinha. Coisas da política.

Coluna da Jornalista Gina Menezes