O governador de Alagoas, Renan Filho, confirmou a primeira morte por coronavírus no estado nesta terça-feira (31).

O paciente tinha 63 anos, era acreano e morava em Alagoas há seis meses.

A vítima estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Trapiche, com respiração artificial.

Família de acreano denúncia negligência médica

O filho do idoso José Dagmar Xavier da Rocha, de 63 anos, primeira vítima fatal do coronavírus em Alagoas, afirmou nesta terça-feira (31), em entrevista ao Extra, que o pai dele foi vítima de negligência médica.

Antônio Guedes da Rocha Neto disse que só soube da causa do óbito do pai por meio das redes sociais do governador Renan Filho. Segundo ele, o paciente fez uma verdadeira peregrinação pelas unidades de saúde em busca de um atendimento adequado, mas acabou morrendo na UPA do Trapiche da Barra.

O filho de José Dagmar conta que ele foi, inicialmente, à UPA do Jacintinho, onde a médica receitou antibiótico. Depois, após sentir falta de ar, voltou lá para atendimento e a família pediu que fizessem o exame do coronavírus, o que foi negado diante do histórico de fumante do idoso.

Com o agravamento do quadro, o idoso foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internado. Depois de dois dias, foi levado à UPA do Trapiche, onde, finalmente, ficou em isolamento.