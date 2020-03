O Senado Federal analisará nesta terça-feira (31) a inclusão de categorias no projeto de lei que estabelece a renda mínima de R$ 600 a trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus.

“A combinação feita com a unanimidade dos líderes é no sentido de que ele (o projeto) terá somente emendas de redação. Não mudam o mérito e o projeto não voltará à Câmara, parte para sanção presidencial”, disse o vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG).

“Por outro lado, como existem, várias ideias de senadores no mérito, ficou acordado que essas ideias serão todas coligadas em um projeto que será apresentado e discutido na sessão de amanhã”, acrescentou.

Categorias como trabalhadores intermitentes, pescadores sazonais, taxistas e motoristas de aplicativo serão discutidas pelos senadores durante a sessão – numa espécie de projeto complementar da renda mínima. A relatoria dessa proposta, por sua vez, ficará a cargo do senador Esperidião Amin (PP-SC).