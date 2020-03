O rei da Tailândia está de quarentena durante a pandemia do coronavírus em um hotel na Alemanha na companhia de suas 20 namoradas. A presença do monarca Maha Vajiralongkorn, também conhecido como Rama X, no Grand Hotel Sonnenbichl, na cidade de Garmisch-Partenkirchen, foi noticiado pelo jornal alemão Bild.

Segundo a imprensa alemã, o rei de 67 anos conseguiu que o estabelecimento no qual está hospedado continuasse funcionando, apenas para ele, apesar da determinação das autoridades locais impondo o fechamento de todo o comércio como estratégia de controle da pandemia do coronavírus.

Ainda de acordo com a publicação, não se sabe se o rei está hospedado no local na companhia de alguma de suas quatro esposas. O Bild ainda noticia que o monarca decidiu mandar 119 dos funcionários de sua comitiva de volta para a Tailândia após alguns deles apresentarem sintomas de contágio do coronavírus.