A segunda semana da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação teve início em Rio Branco nesta segunda-feira, 30, com a perspectiva de manter o sucesso registrado na semana anterior. Ao todo, foram vacinadas 1.569 pessoas através das estratégias Vacina no Carro e Vacina em Casa. Na semana passada foram vacinadas 21.010 pessoas.

“Esses números demonstram que foi acertada a decisão da prefeita Socorro Neri de adotar medidas de descentralização da campanha desse ano”, disse o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida. “Com essas estratégias adotadas, podemos atingir um público bem-maior e estamos evitando que os idosos se exponham em aglomerações em busca da vacina”, acrescentou.

Essa primeira fase tem como público alvo pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde. Ela segue até o dia 15 de abril. A Vacina no Carro está sendo realizada no antigo pátio do Detran, na avenida Nações Unidas, em frente 7º BEC. A Vacina em Casa é realizada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde que visitam os idosos cadastrados no Sistema Municipal de Saúde e Cadastro de Referência em Assistência Social (Cras).

A prefeitura disponibilizou um telefone para que os idosos não-cadastrados nesses programas possam solicitar a vacina em suas residências, o número é 3224-4269. Os profissionais de saúde estão sendo vacinados nas unidades de saúde no período da tarde.

A vacina contra a influenza não tem ação contra o coronavírus, mas evita que os grupos de risco contraiam esse tipo de gripe, mais comum em circulação neste período do ano. Dessa forma, as pessoas terão seus organismos menos debilitado caso venham contrair o coronavírus e desenvolvam a covid-19.

A segunda fase tem início no dia 16 de abril, vacinando doentes crônicos, professores das redes pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento, e segue até o dia 08 de maio. No dia 9 de maio, inicia a terceira e última fase. A partir de então, será a vez de vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes e até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.