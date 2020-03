Dois menores de 13 e 14 anos foram apreendidos na tarde de domingo (29), em uma rua do Bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares estavam realizando um patrulhamento de rotina quando avistaram a dupla em uma bicicleta. As características dos menores coicidiam com as repassadas pelo CIOSP, sobre um assalto que havia sido realizado a poucos minutos atrás.

Na abordagem, foi verificado que os cuidados estavam com uma arma tipo escopeta artesanal calibre 38. Ainda segundo a guarnição, eles ainda tentaram empreender fuga, mas não tiveram sucesso.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão aos adolescentes, que foram conduzidos para a Delegacia de Flagrante (Defla), para que se fosse tomado os procedimentos cabíveis.